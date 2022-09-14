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%93 من مستخدمي الطرق يتعاملون بوعي مع الحافلات المدرسية

%93 من مستخدمي الطرق يتعاملون بوعي مع الحافلات المدرسية
15 سبتمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد) 

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، في مواقع التواصل الاجتماعي، عن التزام 93% من السائقين بإمارة أبوظبي بالتوقف عند رؤيتهم ذراع «قف» في الحافلات المدرسية.
وأكدت النتائج حرص الغالبية من المشاركين بالاستطلاع على سلامة الأبناء من طلبة المدارس والتوقف تماماً عن مواصلة السير بمركباتهم، عند رؤيتهم لذراع قف بالحافلات المدرسية وانتظار نزول الطلاب أو صعودهم.

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وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن نسبة الـ«93%» التي كشف عنها الاستطلاع، تُعد مؤشراً إيجابياً لمستوى تجاوب الجمهور مع الحملات الإعلامية التوعوية التي تنظمها شرطة أبوظبي عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشاد بامتثال السائقين بالأنظمة المرورية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل، عند فتح ذراع «قف»، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور أبنائنا الطلبة بأمان. ولفت إلى أهمية استطلاعات الرأي، التي تُجريها الإدارة دورياً، في قياس أثر الحملات الإعلامية التوعوية في تعزيز الوعي الأمني والمروري لدى أفراد المجتمع، مؤكداً استفادة شرطة أبوظبي من عمليات القياس، في إعادة توجيه الرسائل الإعلامية، وتصميم الحملات التوعوية بشرطة أبوظبي على ضوء المؤشرات الحقيقية النابعة من الواقع.

أبوظبي
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الحافلات المدرسية
شرطة أبوظبي
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