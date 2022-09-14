نيابة دبي تطعن بالتمييز لمصلحة القانون

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أمام محكمة التمييز بدبي على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم دبي، ثلاثة وعشرين طعناً وذلك بداية من يناير وحتى يونيو عام 2022. وبلغ عدد الطعون التي تم نقض الأحكام المطعون عليها من محكمة التمييز (15) طعناً، بما يمثل نسبة 65% من إجمالي الطعون المقيدة، وبلغت نسبة الموافقة بالنقض على الطعون المرفوعة من النائب العام 100% بالمائة، إذ تم نقض جميع الأحكام الانتهائية التي تم الفصل فيها خلال النصف الأول من عام 2022.

وأفاد خالد أحمد زكريا رئيس قسم أول بالنيابة المدنية، بأن عدد الطعون المتداولة وما زالت منظورة أمام محكمة التمييز بدبي ثمانية طعون تجارية، بعد أن تم الفصل في خمسة عشر طعناً منها، وقد بلغت نسبة الطعون التجارية من إجمالي الطعون المقيدة 43% وبلغت نسبة الطعون العمالية 21% وبلغت نسبة الطعون المدنية 17%.

كما بين أن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية الحقوقية المقدمة إلى النيابة المدنية خلال النصف الأول لعام 2022 بلغ (285) طلباً، وبلغ مؤشر إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون (خلال 60 يوم عمل أو أقل) لعام 2022 بنسبة (100%).

فيما بلغ عدد الدعاوى والطعون الحقوقية المحالة إلى النيابة المدنية من محاكم دبي لإبداء الرأي خلال النصف الأول لعام 2022، (380) دعوى وطعناً باختلاف أنواعها، وبلغ مؤشر إنجاز دعاوى التدخل خلال الأجل المحدد من المحكمة نسبة (100%) خلال النصف الأول لعام 2022. يذكر أن المادة رقم 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته تجيز للنائب العام الطعن على الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف أنواعها.