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مدربون في دفاع مدني أبوظبي يشاركون بدورة فرنسية متخصصة

المشاركون في الدورة (من المصدر)
15 سبتمبر 2022 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بتخرج 10 من مدربيها من دورة متخصصة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة والتي عقدت في جمهورية فرنسا، حيث تلقوا تدريبات متطورة تهدف إلى تقليل مخاطر إصابة الأفراد أو المجموعات جراء التعرض لهذه العوامل، مع سرعة الاستجابة في التعامل مع هذه النوعية من الحوادث.
وأكد العقيد سويدان سعد العامري، مدير مركز الموارد والخدمات المساندة، اهتمام الهيئة برفع مهارات منتسبيها سواء من المدربين والمتدربين وتعريفهم بالمستجدات في مجالات عملهم بمواكبة أحدث التطورات بما يعزز تطوير قدراتهم للتعامل مع الحوادث باختلاف أنواعها، وضمان الجاهزية في مواجهة حالات الطوارئ.
وأوضح أن المدربين من منتسبي الهيئة تم تدريبهم على عوامل إشعاعية حية ودقيقة في مدينة ليون الفرنسية، وكذلك المشاركة في عدة سيناريوهات حقيقية في ضواحي باريس، تنوعت بين المجالات العملية والأمنية والتكتيكية ذات صلة بالسيطرة على حوادث المواد الخطرة. ولفتت العقيد د. ميثة محمد الدرعي، مدير إدارة التدريب، إلى اهتمام الهيئة بتدريب منتسبيها في الدورات التدريبية التخصصية، بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة العامة، مشيرة إلى أن الدورة اشتملت على ثلاثة محاور شارك فيها 5 مدربين من منتسبي الهيئة من إدارة التعامل مع المواد الخطرة، و5 منتسبين من المدربين بإدارة التدريب في الهيئة.

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
فرنسا
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