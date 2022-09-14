شرطة أبوظبي تشارك بفعالية «لأنكم جزء منا»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز بلدية مدينة زايد وبلدية مدينة زايد في مبادرة السوق المجتمعي والتي أقيمت بمركز دلما مول التجاري، تحت شعار «لأنكم جزء منا»، ضمن الاهتمام بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ومؤسسة خليفة الخيرية.

وأوضح المقدم يوسف محمد المهيري مدير مركز شرطة مصفح، أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز المشاركة والتعاون بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية والشركات الخاصة لتفعيل دور الأنشطة والفعاليات المجتمعية للمجتمع، مؤكداً حرص واهتمام شرطة أبوظبي بهذه الفئات المجتمعية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل والتلاحم المجتمعي ونشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس بين النزلاء وأفراد المجتمع وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة.



ورشة توعية

عقدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية ورشة توعية عن السلامة المرورية لطلبة المدارس، وركزت على أهمية مقاعد الأطفال في المركبات للحد من خطر وقوع الحوادث، وتعريف الأسر بكيفية جلوس الأطفال بالطريقة الصحيحة في المركبة وربط حزام الأمان بالمقاعد الخلفية للمركبات، وعدم انشغال السائق أثناء القيادة، وتفاعل الأسر وطلبة المدارس مع المسابقات المرورية في المنصة، ومتابعة فيديوهات التوعية الرقمية، واطلعوا على أهداف دورية الأطفال وأنشطة التوعية بأهمية ربط حزام الأمان.