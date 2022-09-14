«عين الشرطة» تستقبل بلاغات الجمهور حول المُخالفات غير القانونية

دبي (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء القبض على 796 متسولاً و1287 بائعاً متجولاً خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن حملتها المُستمرة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، والهادفة إلى تعزيز الوعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة ممن يحاولون استغلال تعاطف الناس للحصول على مال بطريقة غير قانونية.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور للإبلاغ عن المتسولين الذين يحالون استعطاف واستجداء أفراد المجتمع، عبر مظاهرهم الخادعة وادعاء الحاجة المادية، مبينةً أنه بالإمكان تقديم البلاغات عبر خدمة «عين الشرطة» التي تعتبر إحدى الخدمات التي توفرها شرطة دبي على تطبيقها الذكي، وتهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.

ولفتت شرطة دبي إلى أن خدمة «عين الشرطة» هي خدمة تفاعلية، تُمكن أفراد المجتمع من التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن أية تجاوزات من شأنها أن تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون، وذلك في إطار الحرص على الحد من الجريمة، والمساعدة على سهولة ضبط الجناة والحفاظ على الأمن والأمان.

وبينت أن خدمة «عين الشرطة» سهلة الاستخدام ويمكن لمُستخدميها إرسال رسائل نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة، وتحديد موقع الحدث المُبلغ عنه عبر الخريطة المتوافرة داخل الخدمة، موضحةً أن هذه الخدمة تلقى إقبالاً من قبل أفراد الجمهور للإبلاغ عن التجاوزات، حيث استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 11 ألفاً و974 بلاغاً، بينها 414 بلاغاً خاصة بالتسول.