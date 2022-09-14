1000 بلاغ طارئ للمواطنين في الخارج خلال إجازة الصيف
1000 بلاغ طارئ للمواطنين في الخارج خلال إجازة الصيف
14 سبتمبر 2022 20:24
تعاملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال موسم السفر شاملاً شهري يوليو وأغسطس 2022، مع أكثر من 1000 بلاغ طارئ لمواطني الدولة المتواجدين في الخارج، حيث تمت الاستجابة للبلاغات فور تسلمها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024. ومن منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا المواطن عن استجابة الوزارة لبلاغه الطارئ، قام الفريق المعني بمراقبة الجودة والأداء في قسم طوارئ الخارجية بالتواصل مع كافة المواطنين بعد إغلاق بلاغاتهم للاطمئنان عليهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، كما تتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبلاغات، ويتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفعالية أداء الفرق المعنية للاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة.
وأكد عبدالعزيز طالب الحبسي، مدير إدارة شؤون المواطنين حرص الوزارة على تبني حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأنظمة لتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، كما أكد أن الوزارة نفذت 8 عمليات إخلاء طبي لحالات طبية حرجة إلى الدولة خلال وقت قياسي، حيث تم التعامل معهم وتنسيق عودتهم بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة. وأضاف أن الوزارة جهزت فرق العمل المؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بالسرعة والكفاءة التي تخدم مواطني الدولة في الخارج وتلبي توقعاتهم، مؤكداً أن فرق الوزارة تعمل على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة، ومتابعة سير العمل وفق خطة متكاملة وموحدة لضمان تسلم البلاغات ووصولها للفرق المعنية في أسرع وقت.
وشملت البلاغات التي تلقّتها الوزارة عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج بلاغات عدة، أبرزها بلاغات صحية، وبلاغات السرقات وبلاغات طارئة أخرى.
الجدير بالذكر أن 35% من البلاغات كانت حالات طبية متوسطة لمواطنين خارج الدولة.. وعليه تؤكد الوزارة أهمية الحصول على تأمين صحي مناسب قبل السفر وحمل كمية كافية من الأدوية الخاصة بالمسافر للفترة التي تكفي للمغادرة والعودة. أما بلاغات السرقة، فقد بلغت نسبتها 28% وعليه تقدم الوزارة للمسافر مجموعة من النصائح المهمة أبرزها الاحتفاظ بالمحفظة الشخصية في مكان آمن وتجنب إبراز مبالغ كبيرة من النقود في أماكن عامة، كما تنصح باستخدام البطاقات الائتمانية والابتعاد عن لبس المجوهرات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة. وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي على المسافر الإماراتي ضرورة حجز تذاكر مباشرة إلى الوجهة المقصودة. وفي حال حجز تذكرة «ترانزيت»، يجب التأكد من حجز تذكرة واحدة تحتوي على وجهات «الترانزيت»، وعدم فصلها في تذاكر مختلفة.. كما تؤكد الوزارة ضرورة الوصول إلى المطار 3 ساعات على الأقل قبل موعد الإقلاع، والتأكد من معلومات السفر قبل موعد الرحلة بيوم واحد على الأقل تفادياً لأي تأخير.
وحرصاً منها على سلامة مواطني الدولة خلال تواجدهم في الخارج، تحث الوزارة المسافر الإماراتي على التسجيل في «تواجدي» من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEMOFAIC، كما وتؤكد على جميع مواطنيها المتواجدين في الخارج عدم التردد بالاتصال على الرقم 0097180024 في حالة تعرضهم لأي طارئ، أما في الاستفسارات والتقديم على الخدمات، فيتوجب عليهم الاتصال على مركز اتصال الوزارة على الرقم 009718044444.