تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:14 والمد الثاني عند الساعة 04:53 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزرالثاني عند الساعة 22:38. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والمد الثاني عند الساعة 01:51 والجزر الأول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 07:08.