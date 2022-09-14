«الهوية والجنسية» تقدم جواز السفر الجديد لعدد من كبار المواطنين
أرشيفية
14 سبتمبر 2022 17:41
قدمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع - الشريك الاستراتيجي للهيئة - جواز السفر الإماراتي الجديد لعدد من كبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين التابع للوزارة بإمارة عجمان تكريماً لهم، بالتزامن مع بدء إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، في إطار إطلاق الجيل الثالث من منظومة الخدمات المطورة في الهيئة.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن تعزيز ودعم المسؤولية المجتمعية، توجهٌ حكوميٌ لا حياد عنه ضمن منظومة الخدمات المطورة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهو ما تم تجسيده في ظل التعاون المشترك مع وزارة تنمية المجتمع لإتاحة إمكانية تقديم خدمة تجديد جواز السفر الإماراتي الجديد لكبار المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بمواءمة السياسات الوطنية والإجراءات والعمليات المتعلقة بالعمل المجتمعي لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية، وتوفير أقصى درجات الرعاية المجتمعية لهم.
من جهتها ثمَّنت وزارة تنمية المجتمع، مبادرة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بتقديم جواز السفر الإماراتي الجديد لكبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، في لفتة كريمة لهذه الفئة تقديراً لهم ولعطائهم المستمر، مؤكدةً عمق العلاقة الاستراتيجية مع الهيئة في سياق تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والمنسجمة مع سياسة ورؤية حكومة دولة الإمارات للارتقاء بجودة الحياة وضمان المشاركة الفاعلة لمختلف أطياف المجتمع.