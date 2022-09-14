شرطة أبوظبي⁩ تدعو إلى توخي الحذر أثناء الضباب⁩

دعت شرطة أبوظبي، اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب. كما دعتهم، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".
من ناحية أخرى ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 01:30 وحتى الساعة 09:00 من اليوم الأربعاء 14/09/2022.