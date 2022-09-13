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سيف بن زايد: «مركز العائلة» يرسخ قيم الأسرة والسلامة

سيف بن زايد: «مركز العائلة» يرسخ قيم الأسرة والسلامة
14 سبتمبر 2022 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالجهود المتميزة لشركة سناب شات في تعاونها مع وزارة اللامستحيل لترسيخ قيم الأسرة والسلامة، عبر إطلاق ميزة «مركز العائلة» لدعم الرقابة الأبوية الإيجابية.

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وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «في إطار مساعي حكومة الإمارات الدائمة لتعزيز جودة الحياة الرقمية وتوفير بيئة آمنة للأطفال، أشكر الجهود المتميزة لشركة سناب شات في تعاونها مع وزارة اللامستحيل لترسيخ قيم الأسرة والسلامة، عبر إطلاق ميزة «مركز العائلة» لدعم الرقابة الأبوية الإيجابية لمستقبل رقمي أكثر أماناً».

الإمارات
سيف بن زايد
سناب شات
وزارة اللامستحيل
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