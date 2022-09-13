سيف بن زايد: «مركز العائلة» يرسخ قيم الأسرة والسلامة

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالجهود المتميزة لشركة سناب شات في تعاونها مع وزارة اللامستحيل لترسيخ قيم الأسرة والسلامة، عبر إطلاق ميزة «مركز العائلة» لدعم الرقابة الأبوية الإيجابية.

في إطار مساعي حكومة الإمارات الدائمة لتعزيز جودة الحياة الرقمية وتوفير بيئة آمنة للأطفال، أشكر الجهود المتميزة لشركة سناب شات في تعاونها مع وزارة اللامستحيل لترسيخ قيم الأسرة والسلامة، عبر إطلاق ميزة "مركز العائلة" لدعم الرقابة الأبوية الإيجابية لمستقبل رقمي أكثر أماناً pic.twitter.com/Y687hzXKpf — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) September 13, 2022

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «في إطار مساعي حكومة الإمارات الدائمة لتعزيز جودة الحياة الرقمية وتوفير بيئة آمنة للأطفال، أشكر الجهود المتميزة لشركة سناب شات في تعاونها مع وزارة اللامستحيل لترسيخ قيم الأسرة والسلامة، عبر إطلاق ميزة «مركز العائلة» لدعم الرقابة الأبوية الإيجابية لمستقبل رقمي أكثر أماناً».