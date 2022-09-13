الإمارات والبحرين تناقشان تعزيز التعاون الأمني

أبوظبي (وام)

ناقشت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، في اجتماع لها في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي، سبل تعزيز التعاون الأمني بأشكاله كافة، ومشاريع الربط الإلكتروني بين الأنظمة في البلدين الشقيقين، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بينهما. ترأس الجانب الإماراتي اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، فيما ترأس الوفد البحريني الفريق طارق الحسن، رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، وبحضور أعضاء اللجنة في البلدين.

ونقل اللواء الخييلي، في كلمة ترحيبية، تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنيات سموه للمجتمعين بالنجاح والتوفيق. كما رحب الخييلي باسم وزارة الداخلية بالضيوف الكرام من مملكة البحرين الشقيقة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الاجتماع الذي يأتي استمراراً للعلاقات الطيبة والمتميزة التي تربط البلدين في ظل رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات، وتوطيد أواصر التعاون لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

وقال: «إننا اليوم في اجتماع جديد بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين تحت مظلة اللجنة الأمنية المشتركة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية والارتقاء بها، وترجمة للعلاقات الأخوية الراسخة بينهما، والصداقة القائمة على أسس من الاحترام المتبادل والعلاقات التاريخية التي تربطنا معاً».

وأعرب عن أمله في أن يتوج الاجتماع بالفائدة وتحقيق المصلحة المشتركة والنتائج والأهداف المرجوة منه، ويحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار.