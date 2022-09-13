أمطار غزيرة مع برد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق بالدولة، أمس، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع سقوط البرد في بعض المناطق بدبي والشارقة، حيث تهيأت الفرصة لتكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، ظهر أمس، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار، نتيجة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وقال المركز الوطني للأرصاد: أدى المنخفض الجوي إلى أن يكون الطقس رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً وتكونت بعض السحب الركامية شرقاً بعد ظهر أمس والتي صاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ودعا المركز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما حذرت من ارتياد أماكن جريان الأودية. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحوا بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.