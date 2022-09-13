الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أمطار غزيرة مع برد على مناطق بالدولة

تصوير محمد البلوشي
14 سبتمبر 2022 01:50

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق بالدولة، أمس، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع سقوط البرد في بعض المناطق بدبي والشارقة، حيث تهيأت الفرصة لتكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، ظهر أمس، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار، نتيجة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

أخبار ذات صلة
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
حاكم الشارقة يعتمد 144 منحة جديدة في جامعة خورفكان

وقال المركز الوطني للأرصاد: أدى المنخفض الجوي إلى أن يكون الطقس رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً وتكونت بعض السحب الركامية شرقاً بعد ظهر أمس والتي صاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ودعا المركز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما حذرت من ارتياد أماكن جريان الأودية. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحوا بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأمطار الغزيرة
أمطار غزيرة
الإمارات
الأمطار
هطول الأمطار
سقوط أمطار
المركز الوطني للأرصاد
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
حالة الطقس
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يسجى في ويستمنستر
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يصل إلى ويستمنستر لإلقاء نظرة الوداع
اليوم 18:59
خالد البستاني خلال المؤتمر الصحفي
الإمارات تطلق أحدث نظام رقمي بالكامل لرد الضريبة للسياح
اليوم 18:40
جندي باكستاني يحرس الحدود مع أفغانستان
عربي ودولي
قتلى باشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان
اليوم 18:13
نايف الحجرف يتحدث في منتدى التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج
الاقتصادي
نايف الحجرف: دول الخليج لاعب رئيسي في استقرار أسواق الطاقة
اليوم 18:05
أم تحمل رضيعا
دنيا
طريقة سهلة لتهدئة رضيع يبكي ويرفض النوم
اليوم 18:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©