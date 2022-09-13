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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير رواندا

‎حاكم رأس الخيمة خلال استقباله سفير رواندا (وام)
14 سبتمبر 2022 01:46

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، إيمانويل هاتيجيكا، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، والوفد المرافق له. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. 
وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية رواندا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه عبر إيمانويل هاتيجيكا، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
رواندا
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
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