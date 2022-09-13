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«الدولي للاتصال الحكومي 2022» يحول أفكار الشباب إلى ابتكارات

«الدولي للاتصال الحكومي 2022» يحول أفكار الشباب إلى ابتكارات
14 سبتمبر 2022 01:49

الشارقة (الاتحاد)

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يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، الذي يعقد في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، فعالية «تحدي عوالم المستقبل»، التي تجمع نخبة من المبدعين، الذين سيتم تدريبهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتحويل أفكارهم ورؤاهم إلى مشاريع ريادية تخدم الإنسانية في أهم القطاعات الحيوية.
وبعد تنظيمها العام الماضي في الولايات المتحدة بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، تستضيف إمارة الشارقة نسخة هذا العام من الفعالية، التي ستعقد عبر منصة «مختبر تحديات المستقبل» ضمن الفعاليات الاستباقية للمنتدى، بالتعاون مع «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، وتتضمن سلسلة جلسات في البرمجة والورش الجماعية، إضافة إلى العروض التقديمية التي تطرحها الفرق المشاركة في اليوم الأخير من التحدي.
وفي 29 سبتمبر، اليوم الختامي من المنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «تحديات وحلول»، تختار لجنة التحكيم المشروع الفائز ضمن «تحدي عوالم المستقبل» لتكريمه بـ«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» عن فئة «أفضل تحدٍّ لمبادرات المستقبل في الاتصال الحكومي»، وسيجري ترويج المشروع الفائز في أبرز المحافل العالمية.

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
الإمارات
الشارقة
مركز إكسبو الشارقة
الذكاء الاصطناعي
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