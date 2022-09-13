وكيل وزارة العدل بالإنابة: الإمارات نموذج فريد في سيادة القانون

أبوظبي (وام)

أكد المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة أن دولة الإمارات تعد نموذجاً فريداً في توفير بنية تشريعية وقانونية، تحمي حقوق الجميع من مواطنين ومقيمين وتوفر لهم بيئة مستقرة ومستدامة عززت من مكانة الدولة، وجعلتها من أكثر دول العالم استقطاباً للعيش والاستقرار والرفاهية، وأصبحت اليوم حلماً للكثيرين للانتقال والعيش والعمل فيها، لما تتمتع به من سيادة القانون وحفظ للحقوق والحريات والتسامح والتعايش واحترام لحقوق الإنسان.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للقانون: «إن هذا اليوم مناسبة عالمية للاحتفاء بمنتسبي القانون من عاملين وطلبة وباحثين في كل أنحاء العالم، نظراً لما يبذلونه من جهود في إرساء الاستقرار والتسامح، كما يشكل فرصة لاستحضار أهمية ومكانة القانون في مختلف جوانب حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، إلى جانب تثقيف أفراد المجتمع، وتوعيتهم حول كل ما من شأنه أن يعزز أهمية دور القانون لديهم، سواء في إرساء أو الحفاظ على الحقوق والحريات والمساواة والأمان».