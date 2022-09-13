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الإمارات

رئيس «الاتحادية العليا»: سيادة القانون واحترام تطبيقه المظلة الحامية للعدالة والمساواة

محمد بن حمد البادي
14 سبتمبر 2022 01:45

أبوظبي (وام)

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أكد محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرصت على تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وذلك بتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية ومن دون أي تمييز أو تهاون أو محاباة. 
وقال البادي - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام - إن سيادة القانون واحترام تطبيقه هما المظلة التي تحمي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهي أساس نهجنا الذي أرسى دعائمه آباؤنا المؤسسون، وقوة أركانه قيادتنا المباركة الرشيدة، وسنظل نحافظ عليه أساساً متيناً في بناء دولتنا في سبيل تحقيق سعادة ورفاهية شعبنا، وللرقي بمستقبل أجيالنا القادمة. 
وأضاف: نحن بدورنا أبناء وبنات الوطن ممن نعمل في مجال القانون، والرقابة على مؤسساته لضمان حسن تطبيقه، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقانون، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بالمحافظة على سيادة القانون وألّا ندّخر جهداً في سبيل إعلاء راية الحق والعدل، وسنواصل الاستمرار في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في ربوع وطننا الغالي.

المحكمة الاتحادية العليا
الإمارات
سيادة القانون
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