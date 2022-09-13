شرطة أبوظبي تحتفي بـ«اليوم العالمي للقانون»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي مبادرات تثقيفية وتوعوية احتفاء باليوم العالمي للقانون والذي يصادف 13 سبتمبر سنوياً، اشتملت على توزيع 200 كتاب قانوني في الوحدات القانونية بقطاعات الشرطة بهدف ترسيخ الثقافة القانونية، ووزعت دورية السعادة باقات ورد وكتيبات رقمية على مستخدمي الطريق، تضم معلومات قانونية مرورية وأمنية وبرنامج النقاط المرورية، وذلك للالتزام بقانون السير والمرور، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وأكد العقيد الدكتور راشد بطي الغفلي مدير إدارة التشريع والاستشارات القانونية بشرطة أبوظبي أهمية دعم استراتيجية الحكومة من خلال تفعيل السياسة الوطنية للقراءة، وإثراء التفكير العلمي والمعرفة القانونية، والالتزام بمبادئ القانون من خلال التقيد بالأنظمة واللوائح، وترسيخ قيم العدل التي تتمركز حول مبدأ العدالة والشفافية والحوكمة.

ودعا العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين إلى أهمية اطلاع الجمهور على المعلومات القانونية المرورية، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع لتعزيز مستويات السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، وتعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع بأهمية معرفة القوانين المرورية التي من شأنها أن تحافظ على سلامتهم، إضافة إلى تفاديهم للمخالفات المرورية.

وشاركت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين بالتعريف بقانون المخدرات وبمبادرة (فرصة أمل) وأهميتها في توعيتهم حول خطورة تعاطي المخدرات وأضرارها وتضم مكتبة فيديوهات إلكترونية توعية حول تأثير المخدرات على المتعاطي وكيفية التصدي لها، وآلية تسلم طلبات العلاج لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأهم الاستفسارات على البريد الإلكتروني.