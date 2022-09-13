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تنبيه من تشكل الضباب وتدني الرؤية

تشكل الضباب
14 سبتمبر 2022 00:37

ناشد المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأضاف المركز أن الرؤية يمكن «انعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 01:30 وحتى الساعة 09:00 الأربعاء 14/09/2022».
بدورها، طلبت شرطة أبوظبي من «السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب».⁩
ودعت السائقين، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، «للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».

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المصدر: وام
الضباب
تدني الرؤية
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