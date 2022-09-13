«دبي للصحافة»: فتح باب التسجيل لمنتدى الإعلام العربي

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، عن فتح باب التسجيل للحضور والمشاركة في المنتدى ضمن دورته العشرين، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة 4 - 5 من أكتوبر المقبل في مدينة جميرا- دبي، وبمشاركة جمع من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وأبرز الكُتّاب والمفكرين ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلاميين في المنطقة.

وتعقد الدورة الحالية بأجندة متنوعة لمناقشة جملة من الموضوعات التي تهم القائمين على القطاعات الإعلامية المختلفة على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى عدد من المحاور التي تلامس التحولات الإعلامية المتوقعة خلال المستقبل، كذلك استعراض وتحليل القضايا والمستجدات التي تلامس عمل الإعلاميين وتهم مختلف المؤسسات الصحافية والإعلامية في المنطقة العربية.

ودعت د. ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة المهتمين بحضور الفعاليات الحالية للمنتدى، إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية للمنتدى، مشيرة إلى أن المنتدى يواصل من خلال هذه الدورة رسالته التي بدأها قبل عقدين من الزمان، والتي تركز على اكتشاف آفاق جديدة للتطوير الإعلامي والتوقف أمام أهم التطورات المؤثرة في مستقبل قطاع شديد الأهمية، كونه يمثل المرآة التي تعكس الواقع العربي والقطاع الأكثر تأثيراً في المجتمع بما يحمله من أفكار ويعرض له من رؤى تخدم الناس وتسهم في تحقيق تطلعاتهم للمستقبل.