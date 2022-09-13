«طرق دبي» تنفذ حملة تفتيشية حول 27 محطة مترو

دبي (وام)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع بلدية دبي حملة تفتيشية حول 27 محطة من محطات مترو دبي لرصد وقوف الدراجات الهوائية المهملة حولها. وتهدف الحملة التفتيشية إلى الحفاظ على المظهر الحضاري العام لمحطات المترو التي صممت خصيصاً لتتناغم مع المعالم العمرانية والسياحية في إمارة دبي، إذ تتميز كل محطة بطابعها الخاص الذي يعكس التراث المحلي والعناصر الطبيعية المحيطة. وقال ناظم فيصل مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق معلقاً على نتائج الحملة: «انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات على دعم استراتيجية التنقل المرن في إمارة دبي وحفاظاً على المظهر العام للإمارة، تم تنظيم حملة تفتيشية حول محطات مترو دبي لرصد ومراقبة اصطفاف الدراجات الهوائية المخالفة، وذلك بالتعاون مع المعنيين في بلدية دبي».