بدء امتحانات الإعادة في «التعليم المستمر المتكامل»

دينا جوني (دبي)

انطلقت أمس، امتحانات الإعادة لطلبة التعليم المستمر المتكامل للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، عن العام الدراسي الماضي، والتي تستمر لغاية التاسع عشر من سبتمبر الجاري.

وفقاً لجداول الامتحانات التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يؤدي طلبة صفوف السابع والثامن والتاسع، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية اليوم الأربعاء، ومادة العلوم بعد غد، ليختتموا الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية يوم الجمعة المقبل.

وقد أدى الطلبة امتحان الرياضيات يوم الاثنين الماضي، وامتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء.

ويؤدي طلبة الصفين العاشر والحادي عشر امتحاني مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية اليوم الأربعاء، ومادة الفيزياء يوم الخميس، ومادة اللغة الإنجليزية يوم الجمعة المقبل، ويختتم طلبة الصف العاشر امتحاناتهم بمادة الأحياء يوم الإثنين المقبل، أما طلبة الصف الحادي عشر فيختتمون امتحانهم بمادة الكيمياء.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية يوم الأربعاء، والفيزياء بعد غدٍ، وامتحان اللغة الإنجليزية يوم الجمعة المقبل، والأحياء والكيمياء يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت الجداول أن الطلبة يؤدون الامتحانات على فترتين، الأولى من الساعة الثالثة عصراً إلى الخامسة عصراً، والثانية من الخامسة والنصف عصراً إلى السابعة والنصف مساءً، لمدة ساعتين لكل امتحان.

وشددت المؤسسة على الالتزام بعدد من الإجرءات أبرزها إلزامية فحص PCR لا يتجاوز 96 ساعة، وتحميل برنامج الحصن، ووضع الكمامة، واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي عند الحضور إلى لجنة الامتحان، وحضور الطالب إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة من موعده لاستلام تذكرة الامتحان. كما يسمح بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدء زمن الإجابة.