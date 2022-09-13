الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بدء امتحانات الإعادة في «التعليم المستمر المتكامل»

تخصيص ساعتين لكل مادة امتحانية في الجدول المعتمد من «تعليم» (من المصدر)
14 سبتمبر 2022 01:51

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يعتمد 144 منحة جديدة في جامعة خورفكان
الإمارات تؤكد التزامها بالتنمية القائمة على الثقافة

انطلقت أمس، امتحانات الإعادة لطلبة التعليم المستمر المتكامل للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، عن العام الدراسي الماضي، والتي تستمر لغاية التاسع عشر من سبتمبر الجاري.
وفقاً لجداول الامتحانات التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يؤدي طلبة صفوف السابع والثامن والتاسع، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية اليوم الأربعاء، ومادة العلوم بعد غد، ليختتموا الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية يوم الجمعة المقبل.
وقد أدى الطلبة امتحان الرياضيات يوم الاثنين الماضي، وامتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء. 
ويؤدي طلبة الصفين العاشر والحادي عشر امتحاني مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية اليوم الأربعاء، ومادة الفيزياء يوم الخميس، ومادة اللغة الإنجليزية يوم الجمعة المقبل، ويختتم طلبة الصف العاشر امتحاناتهم بمادة الأحياء يوم الإثنين المقبل، أما طلبة الصف الحادي عشر فيختتمون امتحانهم بمادة الكيمياء.
ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية يوم الأربعاء، والفيزياء بعد غدٍ، وامتحان اللغة الإنجليزية يوم الجمعة المقبل، والأحياء والكيمياء يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت الجداول أن الطلبة يؤدون الامتحانات على فترتين، الأولى من الساعة الثالثة عصراً إلى الخامسة عصراً، والثانية من الخامسة والنصف عصراً إلى السابعة والنصف مساءً، لمدة ساعتين لكل امتحان.
وشددت المؤسسة على الالتزام بعدد من الإجرءات أبرزها إلزامية فحص PCR لا يتجاوز 96 ساعة، وتحميل برنامج الحصن، ووضع الكمامة، واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي عند الحضور إلى لجنة الامتحان، وحضور الطالب إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة من موعده لاستلام تذكرة الامتحان. كما يسمح بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدء زمن الإجابة.

امتحانات الإعادة
الإمارات
التعليم المستمر
مؤسسة الإمارات للتعليم
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يسجى في ويستمنستر
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يصل إلى ويستمنستر لإلقاء نظرة الوداع
اليوم 18:59
خالد البستاني خلال المؤتمر الصحفي
الإمارات تطلق أحدث نظام رقمي بالكامل لرد الضريبة للسياح
اليوم 18:40
جندي باكستاني يحرس الحدود مع أفغانستان
عربي ودولي
قتلى باشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان
اليوم 18:13
نايف الحجرف يتحدث في منتدى التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج
الاقتصادي
نايف الحجرف: دول الخليج لاعب رئيسي في استقرار أسواق الطاقة
اليوم 18:05
أم تحمل رضيعا
دنيا
طريقة سهلة لتهدئة رضيع يبكي ويرفض النوم
اليوم 18:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©