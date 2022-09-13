1700 طالب جديد يلتحقون بجامعة أبوظبي

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد بسام المره، مدير إدارة التسويق واستقطاب الطلبة في جامعة أبوظبي، أن الخطط والاستراتيجيات المتبعة في الفصل الدراسي الجديد تسير وفق رؤية جامعة أبوظبي 2027 والتي تضمنت عدداً من المحاور والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية، من بينها تهيئة بيئة تعليمية وأكاديمية معززة للتميز الطلابي في التدريس والتعلم، وكذلك تعزيز مكانة الجامعة وريادتها عالمياً وتدشين استراتيجية شاملة للبحث العلمي والابتكار واستشراف المستقبل ومواصلة دعم جهود الجامعة في هذا الصدد، وتتركز استراتيجية الجامعة مع بدء استقبال الطلبة المنتظمين والمستجدين على ضمان سهولة ويسر عمليات القبول والتسجيل وتعريف الطلبة بالجامعة ومرافقها وخدماتها، والتأكد من تواصلهم المباشر مع مرشدهم الأكاديمي للتأكد من السير وفق خطة دراسية شاملة تصل بالطالب إلى هدفه المنشود وهو التخرج.

وقال: «التحق بجامعة أبوظبي أكثر من 1700 طالب جديد ليرتفع إجمالي عدد الطلبة إلى أكثر من 7800 طالب وطالبة يتوزعون على 50 برنامجاً دراسياً على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا جميعها معتمدة محلياً ودولياً، وذلك ضمن 5 كليات، وهي:٬ الهندسة، الأعمال، العلوم الصحية، الآداب والعلوم، والقانون. جميع تخصصاتنا المطروحة تلقى إقبالاً كبيراً حيث إنها تواكب سوق العمل ومتطلباته وتوجهات ورؤية الدولة 2030 و2050».

وأضاف: البرامج الأكثر إقبالاً هي، الماجستير في إدارة الأعمال، ماجستير الإدارة الهندسية، بكالوريوس العلوم في أمن الفضاء الإلكتروني، البكالوريوس في الإعلام، بكالوريوس في إدارة الأعمال، بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات، بكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية والحيوية، الماجستير في إدارة المشاريع، بكالوريوس العلوم في الصحة العامة، بكالوريوس العلوم في علم الوراثة الجزيئية والطبية، وبكالوريوس العلوم في التغذية والحميات.

وأوضح أنه تم مؤخراً إطلاق مسارات جديدة في تحليلات البيانات الضخمة ومسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات، ومسار تكنولوجيا المياه ضمن بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية.

وأشار بسام المره إلى أن الجامعة تطلق بالتزامن مع بداية العام الدراسي عدداً من الفعاليات والمبادرات منها أسبوع الترحيب والجلسات التعريفية والجولات في الحرم الجامعي لتعريف الطلبة بالجامعة وبرامجها وكلياتها وتسهيل إجراءات التواصل والتسجيل والقبول. كما تحرص جامعة أبوظبي على توفير كل السبل والإمكانات ليحظى الطلبة الجدد وأولياء أمورهم ببداية رائعة للتجربة التعليمية، لذا تقام الندوات التعريفية للرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور سواءً قبل انضمامهم للجامعة أو بعد ذلك مع توجيه الطلبة منذ بداية مسيرتهم للتواصل مع المرشد الأكاديمي المخصص لهم من الكلية والذي يساعدهم على وضع خطة دراسية مناسبة لهم.