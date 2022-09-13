«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تختتم «المحكم المعتمد»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز برنامج المحكم المعتمد، والذي تضمن العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لفئات الجوائز، والتي شملت فئة الطالب المتميز وفئة المعلم المتميز وفئة المدرسة المتميزة إضافة إلى فئة التربوي المتميز. وعُقِدت ورش العمل تباعاً في الفترة من 29 أغسطس الفائت ولغاية 13 سبتمبر الجاري. وقام بإعدادها وتقديمها خبراء وأكاديميون بمستوى رفيع حيث احتوت الحقيبة التدريبية على دليل المحكم ونموذج اختبار شمل دراسة حالة وإعداد التغذية الراجعة. ومُنِح المشاركون في كل دورة من الدورات التدريبية للبرنامج شهادات ورخصة المحكم المعتمد بعد تقييم أدائهم واجتيازهم التقييم، وشهد البرنامج التدريبي الذي عُقِد بمقر المؤسسة بدبي مشاركة 44 متدرباً على مدى خمسة عشر يوماً.