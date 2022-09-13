الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تختتم «المحكم المعتمد»

مشاركون في البرنامج (من المصدر)
14 سبتمبر 2022 01:45

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يعتمد 144 منحة جديدة في جامعة خورفكان
الإمارات تؤكد التزامها بالتنمية القائمة على الثقافة

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز برنامج المحكم المعتمد، والذي تضمن العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لفئات الجوائز، والتي شملت فئة الطالب المتميز وفئة المعلم المتميز وفئة المدرسة المتميزة إضافة إلى فئة التربوي المتميز. وعُقِدت ورش العمل تباعاً في الفترة من 29 أغسطس الفائت ولغاية 13 سبتمبر الجاري. وقام بإعدادها وتقديمها خبراء وأكاديميون بمستوى رفيع حيث احتوت الحقيبة التدريبية على دليل المحكم ونموذج اختبار شمل دراسة حالة وإعداد التغذية الراجعة. ومُنِح المشاركون في كل دورة من الدورات التدريبية للبرنامج شهادات ورخصة المحكم المعتمد بعد تقييم أدائهم واجتيازهم التقييم، وشهد البرنامج التدريبي الذي عُقِد بمقر المؤسسة بدبي مشاركة 44 متدرباً على مدى خمسة عشر يوماً.

مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يسجى في ويستمنستر
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يصل إلى ويستمنستر لإلقاء نظرة الوداع
اليوم 18:59
خالد البستاني خلال المؤتمر الصحفي
الإمارات تطلق أحدث نظام رقمي بالكامل لرد الضريبة للسياح
اليوم 18:40
جندي باكستاني يحرس الحدود مع أفغانستان
عربي ودولي
قتلى باشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان
اليوم 18:13
نايف الحجرف يتحدث في منتدى التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج
الاقتصادي
نايف الحجرف: دول الخليج لاعب رئيسي في استقرار أسواق الطاقة
اليوم 18:05
أم تحمل رضيعا
دنيا
طريقة سهلة لتهدئة رضيع يبكي ويرفض النوم
اليوم 18:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©