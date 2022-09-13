«أمناء» كليتي دبي الطبية للبنات والصيدلة يناقش الخطط المستقبلية

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس أمناء كلية دبي الطبية وكلية دبي للصيدلة، بالجهود التي بذلها المغفور له الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه في تأسيس أول كلية طب في الدولة، ودعمه السخي لبناء كيان أكاديمي متكامل وبناء مستشفى جامعي حديث، لدعم مسيرة الكلية وتوجهاتها المستقبلية نحو تقديم أفضل المستويات التعليمية والمناهج المتقدمة التي تتوافق مع معايير الاعتماد الأكاديمي المحلي والعالمي.

جاء ذلك أثناء ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس أمناء كلية دبي الطبية للبنات وكلية دبي للصيدلة، الذي عقد بمقر مستشفى جامعة دبي الطبية، بحضور أعضاء المجلس: المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء، والمهندس حسين بن ناصر لوتاه، والدكتور محمد مراد عبدالله، والدكتورة وديعة الشريف، والدكتورة فاطمة العلماء. كما ناقش المجلس تحديث حوكمة كلية دبي الطبية للبنات، وتحديث الخطة الاستراتيجية للكلية 2019– 2024.