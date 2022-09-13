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الإمارات

«الهلال الأحمر» ينفذ 726 دورة تدريبية في الإسعافات الأولية

راشد مبارك المنصوري يفتتح أعمال الملتقى الإسعافي التاسع (الاتحاد)
14 سبتمبر 2022 01:46

هالة الخياط (أبوظبي)

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نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال السنوات الخمس الماضية 726 دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، استفاد منها 28 ألفاً و700 مشارك من مختلف شرائح المجتمع في القطاعين العام والخاص.
وأعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الملتقى الإسعافي السنوي الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس، أنها تتعامل سنوياً مع 65 ألف بلاغ.
وأفاد الرائد أحمد حسن الحمادي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن إدارة الإسعاف تشغل 75 سيارة إسعاف و3 باصات كوارث و3 باصات ميدانية و20 دراجة نارية، وتضم 1100 موظف من 27 جنسية من مختلف دول العالم. وأشار إلى أن إدارة الإسعاف تقدم الخدمات الطبية الطارئة للمجتمع في كل من مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.
وبين الحمادي أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني بدأت بإجراءات الحصول على الاعتماد الكندي كمقدم خدمات الإسعاف، والإدارة معتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي كمركز تدريبي معتمد لتدريب طلبة الامتياز والتعليم الطبي المستمر.
وجاء انعقاد الملتقى الإسعافي التاسع بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية.
وأكد راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع المساعدات المحلية في الهلال الأحمر، أن الملتقى التاسع يأتي ضمن جهود الهلال الأحمر المجتمعية والتوعوية، وقال: إن عالم اليوم يشهد اشتداد الأزمات وتزايد الكوارث التي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية للكثير من الشعوب التي تعاني من وطأة تلك الأزمات، مما يتطلب من العاملين في الحقل الإنساني تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم لمجابهة آثار تلك الكوارث وتخفيف حدتها على المنكوبين والمتضررين.
وأشادت كلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات، بروح الشراكة القائمة بين الهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الدولية في المجال الإنساني. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها 192 جمعية وطنية منضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للحد من المعاناة الإنسانية في حالات الطوارئ والأزمات، وذلك عبر 17 مليون متطوع منتشرين حول العالم.
من جانبه، أفاد الدكتور يوسف الصفيان المدير التنفيذي لشؤون العمليات في هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الهيئة تعاملت خلال موسم الحج الماضي مع 24 ألف بلاغ، ونقلت أكثر من 15 ألف مريض ونقل الإسعاف الجوي 21 حالة إسعافية.

الهلال الأحمر
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
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دورة الإسعافات الأولية
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