تحت رعاية الشيخة فاطمة.. الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع يدشنان الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطلق الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق»، الذي يؤكد مكانته كمبادرة استراتيجية مستدامة توظف مفهوم الإبداع والتميز لنموذج فريد من التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص الهادف لدعم ملفي التوطين وتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي تم عقده بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، والذي تضمن التعريف بأهداف البرنامج وتخصصاته، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية وجلسات عصف ذهني المعنية بالعمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.

ويسعى البرنامج الذي يستقطب الكفاءات الوطنية النسائية الشابة، إلى إثراء عقلية الإبداع التقني لدى منتسباته، ووضع فرص التدريب والتأهيل المرموقة في متناولهن، بما يسهم في اكتسابهن الخبرات اللازمة التي تمكنهن من المشاركة الفاعلة في تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات وتحقيق رؤى دولة الإمارات العربية المتحدة وأهدافها المستقبلية في القطاع التكنولوجي.

وبهذه المناسبة أعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن سعادتها بما تقدمه بوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي من خطط ومبادرات تؤكد على مواصلة دورهم الرائد في استشراف مستقبل أفضل للمرأة للمحافظة على استدامة ريادتها محلياً وعالمياً.

وأكدت أن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يعمل منذ تأسيسه على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع جميع الجهات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها، لتعزيز دور المرأة كصانعة ومساهمة ومؤثرة في جميع مجالات التنمية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإيمانها بمحورية دور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع.

النبض السيبراني للمرأة

كما أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أنه ومن خلال التعاون مع الاتحاد النسائي العام تم إطلاق مبادرة النبض السيبراني للمرأة، وهي مبادرة وطنية مقدمة من ‏المجلس تهدف إلى خلق الكفاءات والقدرات في جميع قطاعات الدولة لتكون بديلاً عن التدريب الخارجي والتعاقد مع المدربين أو الاستشاريين، بما يحقق الاستدامة ويضمن النقل المستمر للمعرفة في مجال الأمن السيبراني ويحقق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات.

50 ألف مستفيد

وقد قام المجلس في المرحلة الأولى من مبادرة النبض السيبراني للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، بتدريب 50 مدربة ليقمن بنقل المعرفة إلى 50.000 مستفيد من أفراد المجتمع، وتشكل هذه المبادرة الخطوة الأولى من خريطة طريق تم تصميمها لتغطية قطاعات مختلفة مثل الفضاء، الصحة، التعليم، الطاقة، الدفاع وغيرها. وتشكل هذه المبادرة جزءاً من مبادرة أشمل تستهدف ثلاثة مجالات رئيسة، حيث إن المجال الأول يشمل القيادات المؤسسية بجميع مستوياتها من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والقيادات العليا لكل مؤسسة، والمجال الثاني يُعنى بالتوعية المجتمعية والتي تنضوي تحتها هذه المبادرة، والمجال الثالث هو مصمم لتدريب الخبراء وموظفي الأمن السيبراني وفي هذا البرنامج سيتم تدريبهم على التصدي للهجمات الإلكترونية والتعامل مع جميع الأخطار عبر التدريب العملي وتمارين الدرع الواقية.

تمكين المرأة

وبدورها تقدمت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي – مجموعة موانئ أبوظبي الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» على جهودها المباركة وتوجيهاتها الحكيمة الرامية إلى تمكين المرأة من خدمة وطننا الحبيب ودفع مسيرته التنموية، وعلى دعم سموها المتواصل لمبادرة «أطلق» منذ بدايتها والذي كان له الأثر الأكبر في مواصلة سجل نجاحات هذه المبادرة الاستثنائية، ووصولنا اليوم إلى إطلاق الدورة الرابعة من هذا البرنامج الذي سجل نجاحات كبيرة في جهود تنمية مهارات المرأة الإماراتية.

وقالت، إن برنامج «أطلق» يعد حلقة في سلسلة من التعاون الوثيق بين مجموعة موانئ أبوظبي والاتحاد النسائي العام تمتد لأعوام طويلة، عمل خلالها الجانبان على مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها بصورة مشتركة بهدف دعم تقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

وقد نجحت بوابة المقطع التي تم بناؤها بسواعد إماراتية، في تكريس ثقافة مؤسسية جديدة وتفعيل دور النساء في قطاع التكنولوجيا من خلال إطلاق العديد من المبادرات التكنولوجية الملهمة والفاعلة، إذ يعد البرنامج التدريبي «أطلق»، إحدى هذه المبادرات المبدعة، الذي قدم للمنتسبات خلال نسخه الثلاثة ما يفوق عن الـ 32 ألف ساعة تدريبية عبر أكثر من 350 جلسة تدريبية، وشهد إقبالاً واسعاً تخطى 2.000 طلب انتساب، بمشاركة 88 متدربة، والذي أثمر عن حصول المنتسبات إلى البرنامج، منذ إطلاقه، على أكثر من 95 شهادة معتمدة من جامعة هارفارد وما يزيد على 200 شهادة معتمدة من منصة «يوديمي» التعليمية، وجاء المعدل العام لنتائج تقييم المشاركات في نهاية كل برنامج أكثر من 82%.

وفي نفس السياق أكدت موزة النيادي، أن برنامج «أطلق» يتماشى مع أهدافها المهنية المستقبلية، لما يقدمه من مهارات وخبرات لا تقدر بثمن لتطوير جيل من النساء القادرات على التخطيط للمستقبل، وفتح الأبواب للتميز، وتعزيز الابتكار، مشيرة أنها تستعد للمساهمة بشكل فاعل في فريق العمل الذي يضم نخبة من الخريجات المتميزات، معربة عن امتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لهذه الرعاية السامية، ولجهود الاتحاد النسائي العام ومجموعة موانئ أبوظبي لدورهما الملموس في دعم وتمكين المرأة الإماراتية.

برنامج تطبيقي متكامل

حرصت مجموعة من المنتسبات إلى الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي «أطلق»، عن الإعراب عن فخرهن بالمشاركة في هذا البرنامج النوعي، الذي يوفر لهن فرصة لدعم مهاراتهن ضمن برنامج تطبيقي متكامل يمكنهن من المساهمة في تطوير النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة في إمارة أبوظبي «أطلب»، ضمن مقاربة تقوم على الاستفادة من تنوع المهارات والقدرات والخبرات وتوجهيها بما يسهم في تعزيز جاهزية المرأة الإماراتية للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للدولة.

10 تخصصات حيوية

يضم البرنامج النوعي الذي يستمر 3 أشهر تدريبية، 10 تخصصات حيوية ستخضع المتدربات لمجموعة واسعة من التدريبات، إذ ستتمكن المنتسبات من اللاتي سيشاركن في تخصص «مطور برامج» من تعليم كيفية تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تعمل عن طريق «الويب»، فيما سيقدم تخصص «مهندس جودة الأنظمة» فرصة لمنتسباته للتدريب على تحليل المتطلبات وكتابة سيناريوهات اختبار التطبيقات واختبار حالات التنفيذ لواجهة المستخدم والتكامل مع التطبيقات المتصلة ورضا مستخدم النظام وتطوير البرامج النصية وتنفيذها، كما سيوفر تخصص «مصمم جرافيك» للمشاركات تعلم مهارات التواصل وتصميم العلامة التجارية والعروض التقديمية وفن استخدام عناصر التصميم لنقل المعلومات، وستتدرب المنتسبات لتخصص «محلل أعمال» على كيفية جمع متطلبات العمل وتصميم حلول الأنظمة وإنشاء إطارات للتطبيق، إلى جانب تصميم العمليات التجارية والمخططات الانسيابية وإدارة أصحاب المصلحة وإجراء تحليل الفجوات وتقييم المخاطر.

وسيتيح تخصص «علم بيانات» التدريب على تحليل وعرض البيانات واستخدام أساليب البحث والذكاء الاصطناعي والتدرب على برنامج Power BI والاستعلام في قاعدة البيانات SQL.