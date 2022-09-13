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تنمية المجتمع في أبوظبي تحتفي بيوم الأسرة الخليجية

ليلى الهياس
14 سبتمبر 2022 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بأن تخصيص يوماً للاحتفاء بالأسرة الخليجية يأتي إيماناً من الجميع بأهمية دور الأسرة الكبير واللامحدود في تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري.
وأوضحت أن دائرة تنمية المجتمع لها دور محوري في تمكين الأسرة عبر تصميم وتفعيل منظومة متكاملة تدعم الأسرة وتلبي احتياجاتها. ومن هذا المنطلق عملت الدائرة مع كافة الشركاء في القطاعات المختلفة على تنفيذ مبادرات ومشاريع وإطلاق استراتيجيات متكاملة تركز على الأسرة بكافة شرائحها.
وأضافت الهياس: أن تماسك الأسرة يعتبر الأساس المتين لاستقرار المُجتمع، لذا فإن تخصيص يوم للأسرة الخليجية يعكس المكانة المهمة والدور الفعّال والمحوري لها في تنمية المجتمعات، ونحن في الدائرة سنواصل العمل على تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشؤون الأسرة محلياً وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع قطاعات التنمية المجتمعية، وذلك إيماناً منا بأهمية تضافر الجهود في مواجهة التحديات المُجتمعية، وتماشياً مع الحرص على ترسيخ التماسك الأُسري والمُجتمعي على صعيد الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
الإمارات
الاستقرار الأسري
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