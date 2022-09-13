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الإمارات

«الإمارات الاجتماعية»: مبادئ الخمسين خريطة طريق للمستقبل

«الإمارات الاجتماعية»: مبادئ الخمسين خريطة طريق للمستقبل
14 سبتمبر 2022 01:45

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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أكدت الدكتورة عبير الحوسني أخصائي توثيق تراث بدائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، أن «مبادئ الخمسين» تُعد خريطة طريق استراتيجية تحدّد توجهات الإمارات للسنوات الخمسين المقبلة، مؤكدة أن منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على احترام الهوية الوطنية ناهيك عن 10 مبادئ أساسية تضمنتها الوثيقة التي ترسم المسار الاقتصادي والسياسي والتنموي والعلمي والاجتماعي لدولة الإمارات، بهدف الوصول لتحقيق هدفها في «مئوية الإمارات 2071».
جاء ذلك خلال الورشة التربوية التي تم تقديمها بعنوان الهوية الوطنية وقيادة المستقبل، وذلك ضمن مبادرة «مرحباً مدرستي» التي تأتي ضمن مبادرات جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة.
وركزت الحوسني، خلال الورشة، على عددٍ من المحاور من بينها: أهمية إدراك وتعزيز الموروث الثقافي والهوية الوطنية والتاريخ، باعتبارها أولوية من أولويات القيادة في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على مبادئ الخمسين وسر انطلاقة الإمارات نحو صناعة المستقبل.

مبادئ الخمسين
الإمارات
عبير الحوسني
دائرة الآثار والمتاحف
رأس الخيمة
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