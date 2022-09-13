«صحة أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع معهد تحسين الصحة الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، اتفاقية تعاون مع معهد تحسين الصحة الأميركي، المنظمة العالمية غير الربحية ومقرها بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ برامج لمواصلة تحسين جودة الرعاية الصحية، ووضع أطر وأسس تنظيمية رائدة لتمكين النظم الصحية من مواصلة تقديم رعاية صحية ذات جودة متميزة في أبوظبي وباقي أرجاء العالم.

ويأتي هذا التعاون من خلال مذكرة التفاهم بين الطرفين، وقعها كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي والدكتور كيدار ميت، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد تحسين الصحة بحضور هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي ونانا تووم دانسو، دكتوراه في الطب، وماجستير في الصحة العامة، وزمالة الكلية الأميركية للطب الوقائي، ونائب الرئيس الأول في معهد تحسين الصحة.

وفي إطار جهودها المتواصلة لخلق فرص لتبادل المعارف والخبرات، ستتعاون الدائرة مع المعهد لإجراء أبحاث ودراسات تعنى بتعزيز برنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر» والارتقاء بجودة الرعاية الصحية على مستوى العالم. كما تسعى الدائرة من خلال هذا التعاون إلى مواصلة الارتقاء بمجال الرعاية الصحية الأولية لضمان تقديم أعلى مستويات جودة الرعاية الصحية للمرضى وتلبية احتياجاتهم.

وتركز المذكرة على تطوير نظم متكاملة تعزز الابتكار وتدعم أنظمة التراخيص والتدريب والتفتيش والمراقبة لمقدمي الرعاية الصحية لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارة. وفي خطوة تهدف لتعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص التعليم والتدريب للمتخصصين في الرعاية الصحية.