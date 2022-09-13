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الإمارات

تعاون بين «الإمارات الصحية» و«سيمينز هيلثينيرز»

خلال التوقيع (من المصدر)
14 سبتمبر 2022 01:45

دبي (الاتحاد)

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وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركة سيمنز هيلثينيرز مذكرة تفاهم، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين عبر مختلف المجالات، مع تركيز العمل على التميز الطبي وتحسين الإنتاجية والابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية المختلفة.
وقع الاتفاقية الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأولي بير مالوي المدير التنفيذي لشركة سيمينز هيلثينيرز للشرق الأوسط وجنوب وشرق أفريقيا. 
وأكد السركال أن توقيع هذه المذكرة يعتبر امتداداً لسلسلة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك التي توقعها المؤسسة مع الهيئات والمؤسسات والشركات المعنية بالقطاع الصحي.

الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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