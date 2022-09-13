«شرطة أبوظبي»: كوادر وطنية احترافية تتابع المستجدات وتواكب التطور

تحتفل القيادة العامة لـ«شرطة أبوظبي» بيوم المهندس العالمي الذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام، تقديراً للمجهودات الكبيرة للكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات في تنفيذ مشروعات رائدة توفر البيئة الملائمة التي تحفز على إنجاز مهام العمل الشرطي والأمني، وتنعكس على مسيرة التطوير والتحسين في تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة.

وتهتم القيادة الشرطية بتوفير الممكنات والتحفيز للمهندسين والمهندسات تقديراً لجهودهم الكبيرة في إنجاز مشروعات مباني القيادة العامة على مستوى إمارة أبوظبي والتي تواكب التطورات العصرية وتطبيق أفضل المعايير، سواء في المشروعات الهندسية أم الخدمية، وتنعكس إيجابياً في تعزيز مسيرة العمل الشرطي.

وأوضح المقدم د. حمد العصري الشامسي مدير إدارة المشاريع الهندسية بقطاع المالية والخدمات أن الإدارة تسعى من خلال منتسبيها إلى تحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتسعى إلى توفير التجهيزات والمباني الشرطية لتقديم الخدمات بفاعلية وتوفير كافة احتياجات شرطة أبوظبي من الأبنية الأمنية بما يتناسب مع النهضة العمرانية لإمارة أبوظبي، كما تهتم الإدارة بتطبيق معايير الاستدامة في جميع مشاريع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتحقيق خفض التكلفة على المدى البعيد.

وأكد أن القيادة الشرطية توفر كافة الممكنات والتحفيز للمهندسين والمهندسات تقديراً لجهودهم الكبيرة في إنجاز مشروعات مباني القيادة العامة على مستوى إمارة أبوظبي والتي تواكب التطورات العصرية وتطبيق أفضل المعايير، سواء في المشروعات الهندسية أو الخدمية، وتنعكس إيجابياً على تعزيز مسيرة العمل الشرطي.

وذكر أن الإدارة تلتزم ومن خلال مشروعاتها الهندسية التي يشرف عليها مجموعة من المهندسين والمهندسات الأكفاء بتوفير التجهيزات والمباني الشرطية والتكنولوجيا المساعدة على تقديم الخدمات بفاعلية، وتوفير احتياجات شرطة أبوظبي كافة من الأبنية الأمنية بما يتناسب مع النهضة العمرانية، والتي تهدف إلى تحقيق مبدأ الاستدامة في الطاقة المتجددة الاستهلاكية، وتهتم بتطبيق هذه الاستدامة في جميع مشاريع شرطة أبوظبي لتحقيق فعالية خفض التكلفة على الأمد البعيد

وأضاف: أن المهندسين والمهندسات في إدارة المشاريع الهندسية يعملون على وضع التصورات والتصاميم العامة للمشاريع والمباني والمواصفات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية وفقاً للمعايير والمواصفات المحلية والعالمية، إلى جانب إعداد المخططات والرسومات التنفيذية «المعمارية والإنشائية والإلكتروميكانيكية» الخاصة بالمباني والمنشآت والإضافات العاجلة وفقاً للقوانين والنظم واللوائح والمعايير الهندسية والبيئية ومعايير السلامة والجودة.

كما يقدمون الاستشارة الفنية فيما يتعلق بالمباني والمرافق وما تتطلبه من تعديلات إنشائية وخدمات في المباني القائمة لتحسين أدائها ومواكبتها للنظم الحديثة، والتأكد من سير العمل حسب الجدول الزمني للمشاريع وغيرها.

مهندسو الطائرات يؤدون المهام باحترافية على مدار الساعة

تعتز القيادة العامة لـ«شرطة أبوظبي» بكوادرها الوطنية من ذوي الكفاءات والمتميزين بإدارة «طيران شرطة أبوظبي» في مختلف التخصصات والمهام التي تضطلع بها الإدارة والتي تواكب من خلالها جميع التطورات التي تلبي المتطلبات من دعم وإسناد للوحدات الأمنية والشرطية على مدار 24 ساعة باتباع أفضل الممارسات والريادة العالمية المتطورة.

ومن الفئات المتخصصة في الإدارة «مهندسو الطائرات» والذين ينقسمون إلى 3 فئات: مهندس هياكل ومحركات الطائرات، مهندس إلكترونيات وكهرباء الطائرات، مهندس المعدات الأرضية المساعدة.

وينفذ المهندسون مهام وواجبات عدة من بينها أعمال الصيانة الدورية والروتينية والشاملة «المجدولة وغير المجدولة» لأسطول الطائرات العمودية ويمتاز عملهم بالإتقان والمهارة في المعالجة والصيانة الهندسية والفنية في الطائرة المروحية إن وجدت وفي أسرع وقت طبقاً للمواصفات العالمية.

وتلبي إدارة طيران «شرطة أبوظبي» من خلال أسطول طائراتها النداءات الإنسانية والوصول إلى مواقع البلاغات، ضمن زمن الاستجابة، لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الإنسانية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها والطرق الخارجية أو للذين انقطعت بهم السبل، سواء في البر أو البحر.

وتحرص على إلحاق المهندسين بالعديد من الدورات التخصصية النظرية والعملية، التي تكسبهم مزيداً من الخبرة وتجعلهم على اطلاع بالمستجدات في مجال هندسة الطائرات على المستوى العالمي.

مهندسو الطرق: جاهزية عالية لتعزيز السلامة المرورية

تسهم الكفاءات الوطنية من إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بدور ريادي في مواجهة تحديات العمل باتباع أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة عالمياً بما ينعكس إيجاباً في تعزيز السلامة المرورية.

ويختص مهندسو الطرق بالعديد من المهام منها: الزيارات الميدانية مع الإدارات ومراكز الشرطة لمعاينة مواقع المشاكل المرورية التي تؤثر سلباً على السلامة وانسيابية الحركة المرورية، وضع الحلول الهندسية المناسبة ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة وتنفيذ الزيارات الميدانية لمواقع الحوادث المرورية الجسيمة وإعادة تخطيطها بعد وقوعها وتحليل أسبابها وإعداد تقارير فنية تتضمن التوصيات التي من شأنها تجنب تكرار مثل تلك الحوادث ورفع التوصيات للجهات المختصة لتنفيذها.

كما يضطلع المهندسون بدور مهم في المراجعة والتدقيق على التصاميم الهندسية للطرق والتقاطعات والمشاريع التطويرية من الناحية المرورية، والمشاركة الميدانية في تدقيق السلامة المرورية على الطرق والمشاركة الميدانية في تنظيم حركة السير في الفعاليات الرسمية والأعياد الوطنية وحل مشكلة الاختناقات المرورية.

ويتعامل مهندسو ودوريات القسم ميدانياً مع الحالات الطارئة على طرق إمارة أبوظبي بما يضمن تعزيز السلامة المرورية وانسيابية الحركة ويشاركون بفعالية في مهام اللجان الفنية المتخصصة في السلامة المرورية مع الدوائر الحكومية على مستوى الإمارة، وغيرها من المهام التي تسهم في الحفاظ على مستويات السلامة المرورية وانسيابية الحركة على الطرق والحفاظ على سلامة كافة مستخدمي الطريق.