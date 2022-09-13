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الإمارات

رئيس الدولة يتسلّم دعوة للمشاركة في القمة العربية

رئيس الدولة في حديث مع محمد عرقاب
13 سبتمبر 2022 21:45

أبوظبي (وام)

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تتضمن دعوة سموه إلى المشاركة في أعمال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، في مجلس قصر البحر، معالي محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، المبعوث الخاص للرئيس الجزائري الذي سلم الرسالة ونقل تحيات فخامة عبدالمجيد تبون إلى سموه، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها باطّراد التقدم والازدهار.

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فيما حمل سموه المبعوث الخاص أطيب تحياته إلى الرئيس الجزائري، وتمنياته لشعبه الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والتقدم. وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

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