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شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس غينيا بيساو

شخبوط بن نهيان
13 سبتمبر 2022 21:28

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، فخامة عمر سيسكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو. 
ونقل معاليه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمّل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء. 
وأشاد فخامته بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. 
من جهته، قدم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان التهنئة إلى فخامته بمناسبة توليه رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الإيكواس»، متمنياً لفخامته التوفيق خلال فترة رئاسته المجموعة وتحقيق إنجازات في خدمة قضايا المنطقة. 
وأكد معاليه أن العلاقات، التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية غينيا بيساو، في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانات لتطويرها ودفعها إلى الأمام. 
وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 
من جانب آخر، التقى معاليه بمعالي سوزي كارلا باربوسا وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها. 

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المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
غينيا بيساو
عمر سيسوكو امبالو
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