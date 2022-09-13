الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 09:18 والجزرالثاني عند الساعة 21:52. بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 المد الثاني عند الساعة 01:06 والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.