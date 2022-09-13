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الإمارات

لجنة الميزانية العامة تناقش مشروع ميزانية الاتحاد 2023

من الاجتماع
13 سبتمبر 2022 16:45

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الاجتماع السابع للجنة الميزانية العامة للاتحاد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع أهمها التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2022-2023 في ضوء المصروفات الفعلية والايرادات المحصلة خلال السنة المالية الجارية، والتنبؤات بالإيرادات المستقبلية.

كما ناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة.

ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد، كما استعرضت طلبات الجهات الاتحادية بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2022 ووجهت بما يلزم بهذا الشأن.

وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 بالتنسيق مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.

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