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«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
13 سبتمبر 2022 13:22
توقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم في الساعة مثيرة للغبار وذلك من الساعة 13:00 وحتى الساعة 21:00 الثلاثاء.
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