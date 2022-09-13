الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة

«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
13 سبتمبر 2022 13:22

توقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم في الساعة مثيرة للغبار وذلك من الساعة 13:00 وحتى الساعة 21:00 الثلاثاء.

 

أخبار ذات صلة
جيل جديد من أقمار «الأرصاد» الأوروبية
«الأرصاد» يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سحب ركامية
الأرصاد
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يسجى في ويستمنستر
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يصل إلى ويستمنستر لإلقاء نظرة الوداع
اليوم 18:59
خالد البستاني خلال المؤتمر الصحفي
الإمارات تطلق أحدث نظام رقمي بالكامل لرد الضريبة للسياح
اليوم 18:40
جندي باكستاني يحرس الحدود مع أفغانستان
عربي ودولي
قتلى باشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان
اليوم 18:13
نايف الحجرف يتحدث في منتدى التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج
الاقتصادي
نايف الحجرف: دول الخليج لاعب رئيسي في استقرار أسواق الطاقة
اليوم 18:05
أم تحمل رضيعا
دنيا
طريقة سهلة لتهدئة رضيع يبكي ويرفض النوم
اليوم 18:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©