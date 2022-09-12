النائب العام للدولة: سيادة القانون من قيم الاتحاد

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن العدالة وسيادة القانون قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركن أساسي في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة.

وقال المستشار الدكتور حمد الشامسي، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن منظومة العدل والقضاء بنيت على أسس متينة ومرتكزات قوية منذ عقود، بفضل الجهود المخلصة والرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» القائمة على ترسيخ مبادئ العدل، وتعزيز دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة السير على نهجها عبر حرصها الدؤوب على إرساء دعائم العدل وتسخير كافة إمكانات وطاقات الدولة لدعم منظومة القضاء والعمل الجزائي، لتتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر سيادة القانون العالمي، ولتصبح من الدول الأكثر أماناً وعدلاً في العالم.

جهود

ونوه بأن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سيادة القانون، حيث تواصل الإمارات تحديث وتطوير تشريعاتها وقوانينها، بما يضمن تعزيز وترسيخ مبادئ سيادة القانون، انطلاقاً من إيمانها بأن العدالة الناجزة وتطبيق القانون هما صمام الأمان لضمان حقوق كل فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تضمين مبادئ حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة كجزء لا يتجزأ من وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات في الـ 50 عاماً المقبلة، يمثل تجسيداً لاستدامة رؤية دولة الإمارات وجهودها نحو ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.