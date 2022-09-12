تمكين الكوادر الشابة بمهارات العلوم والتقنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»، بالتعاون مع «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي» التابع لـ«مركز الشباب العربي»، عن استضافتها لسلسلة من الجلسات الحوارية والتعليمية الهادفة لتطوير مهارات الشباب في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) في مختلف أنحاء المنطقة. وستشمل الشراكة الاستراتيجية الممتدة من سبتمبر 2022 لغاية فبراير 2023، أعضاء برنامج الزمالة التقنية التابع لمركز الشباب العربي، من خلال جلسات حوارية ونقاشات مفتوحة وفرص إرشادية، بمشاركة قيادات «جنرال موتورز» وموظَّفيها وعدد من شركائها.

وتقديراً لهذا التعاوُن المتميّز، تم اعتماد «جنرال موتورز» داعماً رئيسياً لـ «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي»، والذي يشكّل مبادَرة إقليمية من ‹مركز الشباب العربي› ويتخصَّص بالتدريب الافتراضي النظري والعملي. ويهدف برنامج الزمالة لتمكين الشباب العربي في العديد من المجالات التقنية، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى مدى فترة البرنامج، ستتعاون ‹جنرال موتورز› مع ‹مركز الشباب العربي› لاكتساب مهارات المستقبل، وتطوير القدرات القيادية والتفكير الإبداعي، والتشجيع على الابتكار لدى الشباب، مع مواضيع الشمولية والتصنيع ومستقبل التنقُّل والتقنية.

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن الشراكات النوعية في قطاعات التكنولوجيا أساس لتمكين الشباب في المجالات الحيوية التي تقدمها هذه القطاعات.

وأضافت معاليها: «نتعاون مع شركات عالمية وإقليمية ووطنية متخصصة في التكنولوجيا لتمكين الشباب من اكتساب مهارات تنافسية متميزة، فالشباب الموهوب والمتحفز للمساهمة في تسريع واستدامة النمو في منطقتنا قادر على تحويل قدراته الكامنة إلى كفاءات قيادية تجعله في مقدمة مشاريع القفزة الرقمية التي تطمح إليها المنطقة».