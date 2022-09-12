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مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن ينطلق 25 أكتوبر المقبل

مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن ينطلق 25 أكتوبر المقبل
13 سبتمبر 2022 00:49

دبي (وام)

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 تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن 25 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 700 من الخبراء والأطباء والمختصين بأمراض الأذن من المنطقة والعالم. 
ويسلط المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام ويُعد الحدث الأبرز المتخصص بطب الأنف والأذن والحنجرة والجمجمة في الشرق الأوسط- الضوء على عددٍ من أبرز المواضيع المتعلقة باضطرابات الأذن والرأس والرقبة وأفضل وأحدث الأبحاث الطبية والعلاجات المتقدمة في المجال، ويحظى هذا الحدث العلمي بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والعديد من الجمعيات والمؤسسات الطبية من مختلف دول العالم ويمنح المشاركين نقاط التعليم الطبي المستمر «CME» من خلال حضور الندوات المتنوعة. وتشهد الدورة العاشرة 60 جلسة علمية بمشاركة 45 متحدثاً إضافة إلى عددٍ من ورش العمل المتخصصة.. في حين يوفر المعرض المصاحب للمؤتمر الفرصة أمام الحضور لتطوير الشراكات المستدامة والتواصل بين المختصين في ضوء حضور أكثر من 30 علامة تجارية من أكثر من 20 دولة حول العالم. 

مركز دبي التجاري العالمي
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