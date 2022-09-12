«التربية»: تفعيل لائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي 2022-2023

دينا جوني (دبي)

بدأت مدارس حكومية بتفعيل لائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، من خلال تحديد مهام ومسؤوليات الطلبة وأولياء الأمور. وتساعد اللائحة المجتمع المدرسي من مديرين ومعلمين وإداريين في التعامل مع مشكلات الطلبة، وتقدّم الدعم للطلبة في كل ما يتعلق بتطبيق اللوائح المتصلة بالسلوك الطلابي. وشمل الدليل التعريفي بلائحة السلوك الطلابي في التعليم الحضوري الذي تم تعميمه على الطلبة وأولياء أمورهم في المدارس الحكومية، التعريف بالمخالفات ودرجاتها والإجراءات التي يتم اتخاذها، كما حدد الدليل 10 أدوار لولي الأمر تتمثل في تقديم تعهد خطي للمدرسة يقر فيه باطلاعه على لائحة السلوك الطلابي، واحترام أحكامها والعمل بكل ما ورد فيها، بالإضافة إلى تحفيز السلوكيات الإيجابية وتعهده بالتشجيع والرعاية، والحرص على الحد من المشكلات السلوكية لدي أبنائه. وكذلك غرس الانضباط الذاتي لدى الأبناء وتذكيرهم بقيم دينهم ومجتمعاتهم وأنهم مسؤولون عن مستقبل وطنهم، فضلاً عن الالتزام بحضور الاجتماعات والفعاليات التثقيفية والتوعوية التي تنظمها المدرسة، وإخطار الإدارة باحتياجات ابنه والتعاون معها في حل المشكلات السلوكية التي قد يعاني منها.

وشددت اللائحة على أهمية التزام ولي أمر الطالب بسداد قيمة إصلاح أو استبدال ما تسبب في إتلافه أو فقدانه وتحديد القيمة في ضوء الوثائق، والالتزام ‏بالمسؤولية الكاملة تجاه الطالب وفق ما ورد في قانون حماية الطفل والقوانين الأخرى في الدولة، وفي حال ثبوت تقصير أو إهمال ولي الأمر عن حقوق ابنه الخاصة بالتعليم، تطبّق بشأنه الإجراءات الموجبة في قانون حقوق الطفل، وفي حال امتناع ولي الأمر عن التجاوب مع قرارات المدرسة أو تحمل المسؤولية عن سلوك ابنه المخالف، يتم رفع الأمر إلى الجهات المختصة عن طريق إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الإمارات والتعليم المدرسي.

أهمية احترام الآخرين

كما حددت المدارس 11 دوراً للطالب تتمثل في انضباطه ذاتياً والتزامه بالحضور إلى المدرسة وتحمل مسؤولية تعلمه وسلوكه، والتحلي بالإيجابية تجاه تعلمه، والسعي إلى تحقيق معايير السلوك المتميز واحترام القوانين الواردة. وأكدت اللائحة ‏على أهمية احترام الآخرين ومشاركة الطلبة بفعالية في الحياة المدرسية لإثبات ذاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم الذهنية والجسدية، ‏والحرص على تمثيل المدرسة في الاجتماعات المدرسية التي تخص تقويم سلوكه بالصورة المثلى.

وشددت إدارات المدارس على أهمية أن يعي الطالب سمعة الآخرين المختلفة ومراعاة مشاعرهم واتخاذ قرارات واعية بشأن الصحة والسلامة وإظهار تقدير وفهم لثقافه دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها وثقافتها أمام العالم، بالإضافة إلى احترام البيئة الطبيعية في المدرسة، وتجنب إلحاق الأذى بها، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء والتعامل برفق مع النباتات والحيوانات الأليفة في المدرسة.

وجاء في لائحة إدارة سلوك الطلبة في التعليم الحضوري أربع مخالفات، تشمل مخالفات الدرجة الأولى وصنفت بـ«البسيطة»، ومخالفات الدرجة الثانية ومصنفة بـ«متوسطة الخطورة»، ومخالفات الدرجة الثالثة ومصنّفة بـ«الخطيرة»، ومخالفات الدرجة الرابعة ومصنّفة بـ«شديدة الخطورة».