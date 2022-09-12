جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تنظم «الفرص الطلابية»

أبوظبي (وام)

نظمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي «معرض الفرص الطلابية»، وذلك بهدف جمع طلابها مع 38 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات والمجالات تحت سقف واحد.

شارك في المعرض مجموعة من الشركات الكبرى، مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، و«دي بي ورلد»، و«دو»، و«اتصالات»، ومجموعة «جي 42»، وشركة «هيوليت باكارد»، و«ماكنزي آند كومباني»، و«كريم»، وغيرها من الشركات والمؤسسات البارزة. وتضمن المعرض العديد من الأنشطة التي من شأنها أن تبني جسوراً من التواصل بين الخريجين من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، كما قدمت «لينكد إن» و«مايكل بيج» و«بنك أبوظبي الأول» ورش عمل تركزت حول كيفية تقديم الخريج لنفسه، وتعزيز وإثراء المسيرة المهنية، ونظرة عامة حول سوق العمل في دولة الإمارات.

وأتاح المعرض، الذي أقيم في الحرم الجامعي في مدينة مصدر، لطلاب الماجستير والدكتوراه إمكانية التواصل مع مجموعة بارزة من الشركات والمؤسسات. ويسعى خريجو الجامعة للعام 2022 - فيما يتطلعون إلى حفل التخرج الذي سيقام في شهر ديسمبر- إلى التقدم بطلبات توظيف في العديد من المجالات. كما استفاد الطلاب الآخرون من المعرض عبر لقاء الشركات التي ترغب باستقطاب الطلاب المتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي للمشاركة في دورات تدريبية صيفية.

وقال البروفيسور فخري كراي عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خلال كلمته الافتتاحية في المعرض: «نفخر بالخبرة والمهارات عالمية المستوى التي يتمتع بها طلابنا وأعضاء الهيئة التدريسية وموظفو الجامعة وينعكس ذلك بوضوح على مستوى المؤسسات المشاركة في المعرض، ومن بينها شركات استقبلت طلابنا بالفعل كموظفين أو متدربين».