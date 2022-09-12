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أمطار محتملة شرقاً اليوم وانخفاض تدريجي للحرارة من الجمعة

أمطار محتملة شرقاً اليوم وانخفاض تدريجي للحرارة من الجمعة
13 سبتمبر 2022 00:50

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تشكل الضباب والضباب الخفيف حتى يوم الجمعة المقبل، كما يتوقع هطول أمطار على بعض المناطق، ويكون الطقس اليوم رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً -صحو بوجه عام – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وقد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
فيما توقع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
كما توقع أن يكون الطقس الخميس رطباً على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - ويكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً، الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

المركز الوطني للأرصاد
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