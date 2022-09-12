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بلدية الظفرة و«التنمية الاقتصادية» تبحثان توثيق العقود الإيجارية

خلال اجتماع بلدية الظفرة ودائرة التنمية الاقتصادية (من المصدر)
13 سبتمبر 2022 00:49

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) 

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ناقشت بلدية منطقة الظفرة خدمات الشراكة الاستراتيجية التي تقدمها ودائرة التنمية الاقتصادية للمتعاملين وسبل تطويرها بهدف تقديم أفضل الخدمات لتحقيق سعادة ورفاهية المجتمع. وحضر الاجتماع الذي أقيم بمبنى البلدية في مدينة زايد ممثلون من قطاع الأراضي والعقارات وقطاع عمليات البلديات الفرعية.
وركز الاجتماع حول أهمية توثيق العقود الإيجارية وذلك من خلال إصدار الرخص التجارية وتصاريح السيارات المتنقلة، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في دفع عجلة الاستثمار والتنمية بمنطقة الظفرة. والارتقاء بتجربة المتعاملين وتقديم خدمات سلسة وفعّالة للمجتمع في إمارة أبوظبي. وفي الختام اطلع وفد دائرة التنمية الاقتصادية على الخدمات المقدّمة بمراكز تقديم الخدمات بمنطقة الظفرة.

بلدية الظفرة
التنمية الاقتصادية
الظفرة
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