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لجنة بـ«الوطني» تنظم حلقة نقاشية حول العمل التطوعي

لجنة بـ«الوطني» تنظم حلقة نقاشية حول العمل التطوعي
13 سبتمبر 2022 00:49

دبي (الاتحاد)

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 تنظم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «تنظيم العمل التطوعي»، بعد غدٍ بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي. 
تهدف الحلقة النقاشية إلى استطلاع آراء المختصين والجهات المنظمة للأعمال التطوعية وأفرد المجتمع حول موضوع تنظيم العمل التطوعي والذي سيتناول محوري نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والمبادرات التي تدعم الأعمال التطوعية ومدى الرقابة عليها. 

 

المجلس الوطني الاتحادي
العمل التطوعي
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