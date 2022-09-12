إجراءات قانونية للتسويق العشوائي للخدمات العقارية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت دائرة البلديات والنقل الجمهور إلى الإبلاغ عن الاتصالات التسويقية العشوائية للخدمات العقارية، وجددت الدائرة تأكيدها ضرورة التزام جميع العاملين في القطاع العقاري باستخدام قنوات التسويق الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني، أو حسابات التواصل الاجتماعي، والامتناع عن الاتصال الهاتفي لتسويق الخدمات العقارية.

وبينت الدائرة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق مسوقي الخدمات العقارية عبر الاتصال الهاتفي.

وأشارت الدائرة، عبر منصاتها الرقمية، إلى أنه يمكن التواصل معها عبر الاتصال بالرقم 800555، والإفادة بالبلاغات من خلال إرفاق صورة ملتقطة للمكالمات مع توفير البيانات الأساسية المطلوبة من موقع المتعامل، وتاريخ اتصال الوسيط بالمتعامل، اسم الشركة، اسم الوسيط، ورقم الهاتف.

وحافظت أبوظبي على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري. وشهدت، خلال العام الحالي، طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يساهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وسجلت دائرة البلديات والنقل، خلال النصف الأول من العام الجاري ما قيمته 22.51 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 7.474 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 3.568 صفقة بيع لعقارات بما قيمته 8.9 مليار درهم، و3.906 معاملة رهن عقاري بقيمة 13.61 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة التداولات في مدينة أبوظبي بـ 1.8مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بـ 1.2 مليار درهم، واحتلت منطقة الشامخة المرتبة الثالثة بـ 1 مليار درهم، وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة بـ 872 مليون درهم، فيما احتلت مدينة خليفة المرتبة الخامسة بـ 310 ملايين درهم، وجاءت منطقة شاطئ الراحة في المرتبة السادسة بـ300 مليون درهم.