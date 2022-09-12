الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية رأس الخيمة تغلق 12 منشأة بيطرية مخالفة

بلدية رأس الخيمة تغلق 12 منشأة بيطرية مخالفة
13 سبتمبر 2022 00:49

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

أغلقت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 12 منشأة بيطرية، وذلك عبر حملاتها الميدانية المنفذة من قبل المراقبين خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: «إن الإدارة تتفقد المنشآت البيطرية كافة العاملة في إمارة رأس الخيمة بهدف التحقق من تقيدها بالاشتراطات كافة المتعلقة بالصحة العامة، والعمل على دعوتها مواصلة الالتزام لتقديم أفضل أنواع الخدمة بالمواصفات والمقاييس المطلوبة.
وذكرت أن الزيارات الميدانية التي نفذتها الإدارة شملت مختلف المنشآت البيطرية، على سبيل المثال محال بيع الدواجن واللحوم ومزارع الدواجن وغيرها، للتحقق من سلامة الحيوانات وخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وكشفت عن إغلاق 12 منشأة بيطرية.
وأشارت إلى أن أسباب إغلاق تلك المنشآت نتيجة ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والغش التجاري ووجود حشرات زاحفة في المنشأة، وقيام أخرى ببيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.
ولفتت إلى أن تلك الزيارات الميدانية تم خلالها كذلك تحرير 60 مخالفة لأسباب مختلفة، و52 إنذاراً، مع رصد 189 ملاحظة تم على إثرها دعوة المنشآت إلى العمل على تصحيح أوضاعها، ليتم التحقق منها عبر الحملات والزيارات المقبلة.

أخبار ذات صلة
قائد شرطة رأس الخيمة يتفقد مركز الجزيرة الحمراء
«مدني رأس الخيمة» يتفقد المباني للتحقق من اشتراطات السلامة

زيارات
كشفت مدير إدارة الصحة العامة أن الزيارات الميدانية تم خلالها الكشف عن وجود مواد غير صالحة للاستهلاك، حيث بلغت كمية المواد المعدمة  292.9 كجم، مشيرة إلى أنه لم يتم إغلاق منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كوفيد 19، ولكن تم تحرير عدد 145 مخالفة في ذلك، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت البيطرية بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس نحو 90%.

رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
دائرة بلدية رأس الخيمة
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©