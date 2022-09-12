بلدية رأس الخيمة تغلق 12 منشأة بيطرية مخالفة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أغلقت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 12 منشأة بيطرية، وذلك عبر حملاتها الميدانية المنفذة من قبل المراقبين خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: «إن الإدارة تتفقد المنشآت البيطرية كافة العاملة في إمارة رأس الخيمة بهدف التحقق من تقيدها بالاشتراطات كافة المتعلقة بالصحة العامة، والعمل على دعوتها مواصلة الالتزام لتقديم أفضل أنواع الخدمة بالمواصفات والمقاييس المطلوبة.

وذكرت أن الزيارات الميدانية التي نفذتها الإدارة شملت مختلف المنشآت البيطرية، على سبيل المثال محال بيع الدواجن واللحوم ومزارع الدواجن وغيرها، للتحقق من سلامة الحيوانات وخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وكشفت عن إغلاق 12 منشأة بيطرية.

وأشارت إلى أن أسباب إغلاق تلك المنشآت نتيجة ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والغش التجاري ووجود حشرات زاحفة في المنشأة، وقيام أخرى ببيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

ولفتت إلى أن تلك الزيارات الميدانية تم خلالها كذلك تحرير 60 مخالفة لأسباب مختلفة، و52 إنذاراً، مع رصد 189 ملاحظة تم على إثرها دعوة المنشآت إلى العمل على تصحيح أوضاعها، ليتم التحقق منها عبر الحملات والزيارات المقبلة.

زيارات

كشفت مدير إدارة الصحة العامة أن الزيارات الميدانية تم خلالها الكشف عن وجود مواد غير صالحة للاستهلاك، حيث بلغت كمية المواد المعدمة 292.9 كجم، مشيرة إلى أنه لم يتم إغلاق منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كوفيد 19، ولكن تم تحرير عدد 145 مخالفة في ذلك، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت البيطرية بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس نحو 90%.