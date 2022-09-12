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بحث التعاون بين محاكم دبي و«الفجيرة الاتحادية الابتدائية»

خلال اللقاء (من المصدر)
13 سبتمبر 2022 00:49

دبي ( وام )

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استقبلت محاكم دبي وفداً من محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية في مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في العوير بدبي، وذلك لتبادل المعرفة بين الجهتين والاستفادة من الخبرات حول آليات العمل المتعلقة بشأن الأنظمة المطبقة في التنفيذ والتسويات وإجراءات العمل فيها وفق إطار المنظومة القضائية وإنجاز المؤشرات القضائية المطلوبة. وقال أحمد عبد الملك أهلي مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي إن تمكين المسار المهني القضائي يأتي ضمن الأولوية القصوى في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وتم التطرق إلى مختلف المواضيع التي تلخص آليات العمل وهيكلته والأنظمة المطبقة التي تخدم مصلحة الدائرة والمتعاملين. وأضاف أنه من خلال الاجتماع تم عمل المقارنات المعيارية من حيث هيكل قسم التنفيذ وآلية استقبال الطلبات ورسومها والاستفسارات من المتعاملين والرد عليها من قبل الإدارات، وآلية إيداع المبالغ وصرفها واعمال المحاسب في ملفات التنفيذ وقنواتها، بما يسهم في مراجعة خطط العمل القضائي وتطويره، بالإضافة إلى الخدمات المساهمة في تلبية الاحتياجات المهنية والخدمات القضائية.

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دبي
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