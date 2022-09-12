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الإمارات

عمر العلماء يعزي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

عمر العلماء يعزي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية
12 سبتمبر 2022 17:08

قدم معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي و الاقتصاد الرقمي و تطبيقات العمل عن بعد أحر التعازي و صادق المواساة إلى الأسرة الملكية و الشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية وذلك خلال زيارته اليوم مقر القنصلية البريطانية في دبي.

كان في استقباله سعادة سيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي و المفوض التجاري للشرق الأوسط وأليسون هال نائب القنصل العام.

وأشاد معاليه بالعلاقات الوطيدة التي جمعت الملكة الراحلة مع قيادة دولة الإمارات و النموذج الخلاق الذي رسخه البلدان في علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات على مدى السنوات الماضية معربا عن خالص التمنيات للمملكة المتحدة وشعبها بدوام التقدم والنجاحات بقيادة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

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المصدر: وكالات
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عمر العلماء
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