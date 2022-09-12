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حاكم الشارقة يوجه بالتوسع في عمل الحضانات لتشمل «رياض الأطفال»

حاكم الشارقة
12 سبتمبر 2022 15:49

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتوسع في عمل الحضانات الحكومية لتشمل مرحلة «رياض الأطفال» من أجل تأهيل الطلبة مباشرة للصف الأول الدراسي.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بتوسعة مدرسة خليفة الهمزة في المدام، لتشمل كافة المراحل الدراسية، اعتباراً من العام المقبل، مع منح أهالي المنطقة خصماً 20%، صرح بذلك سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، والذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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كما أعلن خلال برنامج الخط المباشر، عن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بترميم «قلعة القواسم» في دبا الحصن وإعادتها إلى ما كانت عليه، عقب اكتشاف أساسات 3 قلاع قديمة بالمدينة حديثاً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
رياض الأطفال
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