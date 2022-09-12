«القافلة الوردية».. إرادتنا أقوى من السرطان

الشارقة (الاتحاد)

مع اقتراب شهر أكتوبر، الشهر الأبرز والأكثر أهمية على التقويم السنوي لتعزيز المناصرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي، وحشد الدعم لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عنه، ودور تشخيصه خلال مراحله المبكرة في نجاح العلاج، وجهت «القافلة الوردية» الدعوة لمنظمات القطاعين الحكومي والخاص، للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال الفعاليات التي تخطط لها على المستوى المجتمعي خلال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

ومع وصول معدل الإصابة به إلى 12% من إجمالي الحالات السنوية الجديدة على مستوى العالم، أصبح سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعاً في عام 2021، وفقاً لتقارير صادرة عن «منظمة الصحة العالمية».

وعلى مدار أكثر من عشرة أعوام، بذلت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، جهوداً حثيثة لنشر الوعي المجتمعي وتقديم الفحوصات الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتحفيز المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركاء المعنيين برعاية الأنشطة المتعددة لنشر الوعي بسرطان الثدي في دولة الإمارات، وحققت إنجازات عظيمة، وحشدت نخبة من الأسماء والشخصيات المؤثرة لدعم هذه القضية النبيلة.

وفي عام 2021، أسهم الدعم الكريم الذي قدمه الرعاة والشركاء للقافلة الوردية بتمكينها من تقديم آلاف الفحوصات المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، شملت 2197 فحصاً سريرياً و1019 فحص ماموغرام و208 اختبارات بالموجات فوق الصوتية.

ولضمان استمرار هذه النجاحات، تدعو القافلة الوردية المنظمات وشركات التجزئة، والشركات الكبيرة والصغيرة، والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأفراد المجتمع، لدعم ورعاية فعالياتها وأنشطتها، وتقديم نموذج عالمي يرسخ قدرة الإرادة الجماعية والتعاون المشترك على حماية أنفسنا ومجتمعنا من سرطان الثدي.

وتتنوع فرص المشاركة في فعاليات «القافلة الوردية» خلال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، ابتداءً بالتسجيل في مبادرة «اليوم الصحي» للمؤسسات، التي تتيح للموظفين حضور محاضرات توعوية متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء، بالإضافة إلى الفحوص الطبية المجانية للسيدات من الفئة العمرية 40 عاماً وما فوق، فضلاً عن قسائم فحص الماموغرام، كما يمكن الحجز في العيادة الطبية المتنقلة المجهزة بأحدث الأدوات الطبية العالمية، أو رعايتها، لتقديم الفحص المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم لأفراد المجتمع، وتوفر «القافلة الوردية» المزيد من المعلومات عن فرص المشاركة المتوفرة على الرابط التالي: نموذج طلب «اليوم الصحي» للمؤسسات.

وأعلنت «القافلة الوردية» عن توافر عدة طرق للتفاعل والمشاركة في برنامج القافلة الوردية للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، ودعمه ورعايته، ولمعرفة المزيد، يرجى التواصل مع «القافلة الوردية» على الإيميل التالي: Info@pinkcaravan.ae، أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي: @ThePinkCaravan.

ومع أن السرطان يمثل تحدياً عالمياً يواجه الصحة العامة وسبباً رئيساً لحالات الوفاة في جميع أنحاء العالم، إلا أن مكافحته تشكل قوة توحِّد المجتمعات في سعيها لتحقيق هدف اجتماعي مشترك، وبالتالي تعزز ارتباط المجتمعات وتماسكها وعلاقات الأخوة والصداقة بينها.